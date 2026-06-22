Нововоронеж стал точкой военно-патриотического проекта ФНС

В День памяти и скорби гости возложили цветы к главному военному мемориалу города — «Звездам Славы». Этот монумент — символ доблести поколения воинов, прошедших одну из самых страшных войн в истории человечества и заложивших основу атомной промышленности. Сегодня на этих территориях располагается АЭС.