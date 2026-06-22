В Калининградской области подрядчик получил контракт на дороги и компенсацию по фиктивным документам

Всё произошло в 2019 году. Компания покупала материалы без НДС, поскольку работала по упрощённой системе налогообложения. Затем, как считают в ведомстве, подрядчик передал заказчику липовые документы: в них было указано, что товары и услуги якобы приобретали у поставщиков, которые платят НДС. После этого фирма получила компенсацию.