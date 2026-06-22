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В дни празднования юбилея области планируют продлить работу общественного транспорта

Речь об автобусах и трамваях, которые идут на Остров.

Время работы общественного транспорта в Калининграде планируют продлить в дни празднования 80-летия региона (0+). Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова на заседании регионального правительства в понедельник, 22 июня.

«Дополнительно на Острове будут у нас задействованы четыре маршрута большого класса: 11-й, 21-й, 39-й, 40-й, маршрут малого класса 72-й и маршруты трамвая — 3-й и 5-й. Мы продлеваем работу общественного транспорта для того, чтобы вывести всех жителей по домам. Нам отдельно нужно отработать вместе с коллегами из министерства развития инфраструктуры, чтобы такое же продление было на межмуниципальных и пригородных маршрутах, может быть, ещё нам нужно поработать с РЖД, чтобы дополнительно ходили дизеля и электрички, чтобы можно было доехать до тех муниципалитетов, жители которых захотят принять участие в больших мероприятиях», — сказала Дятлова.

Гала-концерты к юбилею области пройдут на «Росте Арене» 4 и 5 июля, выступят Олег и Родион Газмановы, группа «Браво», Burito, «5sta Family» и Zivert. Помимо «Ростех Арены», в Калининграде планируют задействовать ещё шесть площадок.

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