В дни празднования юбилея области планируют продлить работу общественного транспорта

«Дополнительно на Острове будут у нас задействованы четыре маршрута большого класса: 11-й, 21-й, 39-й, 40-й, маршрут малого класса 72-й и маршруты трамвая — 3-й и 5-й. Мы продлеваем работу общественного транспорта для того, чтобы вывести всех жителей по домам. Нам отдельно нужно отработать вместе с коллегами из министерства развития инфраструктуры, чтобы такое же продление было на межмуниципальных и пригородных маршрутах, может быть, ещё нам нужно поработать с РЖД, чтобы дополнительно ходили дизеля и электрички, чтобы можно было доехать до тех муниципалитетов, жители которых захотят принять участие в больших мероприятиях», — сказала Дятлова.