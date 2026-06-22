Вице-премьер Новак поручил ФАС продолжать непрерывный мониторинг цен на топливо

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что уже несколько недель жители Нижегородской области сталкиваются с повышенным спросом на топливо. Цены растут, а на некоторых АЗС ограничили его продажу. Ситуация находится под контролем властей. На фоне этого ФАС и онлайн‑платформы объединились против перекупщиков топлива, в частности, стало известно, что объявления о перепродаже бензина будут удалять в интернете.