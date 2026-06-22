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Вице-премьер Новак поручил ФАС продолжать непрерывный мониторинг цен на топливо

Он поручил подготовить план поддержки внутреннего рынка топлива.

Источник: Нижегородская правда

Вице-премьер Александр Новак на совещании, посвящённом ситуации на топливном рынке, поручил ФАС продолжать постоянный мониторинг цен на моторное топливо. Это необходимо для поддержания стабильности и предотвращения резких колебаний стоимости, передаёт «Российская газета».

Представители профильных компаний отчитались о своих действиях по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами. Они рассказали о мерах, направленных на удержание стабильных цен, увеличение производства топлива и ввод в эксплуатацию новых технологических мощностей.

По итогам совещания Новак дал указание разработать комплекс мер, которые бы обеспечили устойчивость внутреннего рынка топлива. Это включает в себя балансировку спроса и предложения, а также поддержание справедливых цен для потребителей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что уже несколько недель жители Нижегородской области сталкиваются с повышенным спросом на топливо. Цены растут, а на некоторых АЗС ограничили его продажу. Ситуация находится под контролем властей. На фоне этого ФАС и онлайн‑платформы объединились против перекупщиков топлива, в частности, стало известно, что объявления о перепродаже бензина будут удалять в интернете.

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