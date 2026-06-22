За неделю сразу семь калининградцев стали фигурантами уголовных дел о повторном пьяном вождении

Калининградцы продолжают пить за рулем. Только за минувшую неделю с 15 по 21 июня сотрудники полиции выявили на дорогах региона 32 водителя, управлявших в состоянии опьянения или отказавшихся от освидетельствования. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.