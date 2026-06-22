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За неделю сразу семь калининградцев стали фигурантами уголовных дел о повторном пьяном вождении

Всего же удалось задержать 32 водителей, которые сели за руль после алкоголя.

Калининградцы продолжают пить за рулем. Только за минувшую неделю с 15 по 21 июня сотрудники полиции выявили на дорогах региона 32 водителя, управлявших в состоянии опьянения или отказавшихся от освидетельствования. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Отмечается, что из всех нарушителей семеро уже привлекались ранее к ответственности за аналогичные нарушения. Теперь они проходят по уголовным статьям.

С начала года в регионе по вине нетрезвых водителей произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек погибли, еще 26 получили травмы.