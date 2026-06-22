В Саратовской области установили новые таблички с названием села Лох

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн — РИА Новости. Таблички с названием села Лох, которые пользуются популярностью у туристов, установили взамен пропавших в Саратовской области, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта региона.
Ранее местные жители рассказали корреспонденту агентства, что туристы регулярно увозят с собой дорожные указатели с необычным названием населенного пункта. Так, в середине июня в селе не осталось ни одной из 20 табличек с надписью «Лох».
По информации министерства транспорта Саратовской области, новые вывески с полюбившимся вандалам топонимом установили в минувшие выходные.
«Подрядчик сделал фото, прислал», — сказали в ведомстве, продемонстрировав снимок дорожного указателя с названием села.
Село Лох известно старинной деревянной мельницей, Кудеяровой пещерой и красивой природой, которая является частью особо охраняемой природной территории. Местные жители, некоторые из которых переехали сюда из городов, работают над туристической привлекательностью села, восстанавливают местный храм. В Лохе несколько лет проводился фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности.