В Москве на дублере Рублевского шоссе появится новая выделенная полоса

Выделенные полосы сокращают время в пути для автобусов и электробусов в среднем от двух до четырех раз и снижают риск дорожно-транспортных происшествий примерно на 25%. Только в прошлом году «выделенки» появились на 27 участках города. На 15 из них скорость прочего транспорта не изменилась, а на 8 выросла.