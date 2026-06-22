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В Москве на дублере Рублевского шоссе появится новая выделенная полоса

По ней будут проходить 9 маршрутов наземного транспорта.

Новую выделенную полосу протяженностью 400 м откроют 11 июля на дублере Рублевского шоссе в Москве, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Развитие транспортной системы — задача национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По полосе будут проходить девять маршрутов наземного транспорта. Интенсивность движения составит более 28 автобусов и электробусов в час. Она протянется от первого корпуса дома № 34 по Рублевскому шоссе до Рубежного проезда.

Выделенные полосы сокращают время в пути для автобусов и электробусов в среднем от двух до четырех раз и снижают риск дорожно-транспортных происшествий примерно на 25%. Только в прошлом году «выделенки» появились на 27 участках города. На 15 из них скорость прочего транспорта не изменилась, а на 8 выросла.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.