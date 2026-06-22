В Эстонии обнаружили украинский дрон со взрывчаткой

На территории волости Рыуге уезда Вырумаа (Эстония) упал украинский беспилотный летательный аппарат. БПЛА был оснащен пятью килограммами взрывчатки, сообщил руководитель бюро Департамента полиции Харрис Пуусепп.
Саперы оперативно уничтожили найденную взрывчатку на месте падения дрона. Пуусепп уточнил, что из-за появления этого беспилотника в небо ранее поднимались эстонские истребители, однако позднее БПЛА пропал с радаров.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в районе Тарту над озером Выртсъярв был сбит украинский беспилотник, а другой аппарат взорвался возле жилых домов в волости Кастре уезда Тартумаа.