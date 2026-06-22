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В Эстонии обнаружили украинский дрон со взрывчаткой

На территории Эстонии обнаружен упавший украинский беспилотник, оснащенный 5 кг взрывчатки. Саперы уничтожили заряд на месте. Ранее истребители поднимались в небо из-за этого БПЛА, но он пропал с радаров.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

На территории волости Рыуге уезда Вырумаа (Эстония) упал украинский беспилотный летательный аппарат. БПЛА был оснащен пятью килограммами взрывчатки, сообщил руководитель бюро Департамента полиции Харрис Пуусепп.

Саперы оперативно уничтожили найденную взрывчатку на месте падения дрона. Пуусепп уточнил, что из-за появления этого беспилотника в небо ранее поднимались эстонские истребители, однако позднее БПЛА пропал с радаров.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в районе Тарту над озером Выртсъярв был сбит украинский беспилотник, а другой аппарат взорвался возле жилых домов в волости Кастре уезда Тартумаа.

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