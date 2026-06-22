Трамвайную линию от Купчино до Славянки запустят до конца года

Он подчеркнул: опыт эксплуатации первого участка от Купчино до Шушар показал высокую востребованность этого вида транспорта, и город продолжит масштабировать проект. Правительство Петербурга уже утвердило градостроительную документацию для строительства следующей трамвайной линии — от станции метро «Шушары» до Колпино. Ее протяженность составит 12,5 километров. Проект планировки и межевания территории уже готов, теперь дело за реализацией.