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Трамвайную линию от Купчино до Славянки запустят до конца года

Уложено 16 километров рельсов, смонтированы все тяговые подстанции.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Александр Беглов в своем еженедельном обращении к горожанам сообщил: строительство второго этапа трамвайной линии от Шушар до Славянки выходит на финишную прямую. Подрядчики уже уложили более 16 километров рельсов и установили свыше 300 опор контактной сети — это 80% и 90% от запланированного объема соответственно. Все пять тяговых подстанций полностью смонтированы.

— В конце текущего года скоростной трамвай сможет дойти от станции метро «Купчино» до конечной точки маршрута, предусмотренного концессионным соглашением, — заявил Беглов.

Он подчеркнул: опыт эксплуатации первого участка от Купчино до Шушар показал высокую востребованность этого вида транспорта, и город продолжит масштабировать проект. Правительство Петербурга уже утвердило градостроительную документацию для строительства следующей трамвайной линии — от станции метро «Шушары» до Колпино. Ее протяженность составит 12,5 километров. Проект планировки и межевания территории уже готов, теперь дело за реализацией.

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