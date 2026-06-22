Ермак назвал живодёрами фотографов с голубями у Медового моста

Ермак отметил, что на региональные объекты таких фотографов не пускают: охрана их выгоняет. На острове Канта, по словам министра, от «бизнесменов» избавились, но они стоят перед входом на Медовый мост. Однажды министру самому предложили там сфотографироваться с голубем, а когда Ермак отказался, к нему подошёл мужчина с вопросом, почему тот против.