Биолог Алексей Муханов рассказал, как бороться со слизнями

Многие огородники столкнулись с проблемой: посадки атаковали слизни. Причём очень крупные — настоящие монстры. Что делать?
Житель посёлка Большое Козино Балахнинского округа Николай Полыгалин обнаружил незваного гостя под старым ведром.
«Раньше не видел, но слышал про таких. И вот — пожалуйста. Как вредитель был уничтожен лопатой», — шутит Николай.
Но в целом огородникам, столкнувшимся с этой проблемой, уже не до шуток.
Огромных слизней прозвали испанскими.
«Родиной их считается Западная Европа. Предположительно, Франция или Германия, — комментирует старший преподаватель кафедры ботаники и зоологии института биологии и биомедицины ННГУ Алексей Муханов. — Название “испанские” употребляется только в русском языке. В Испании этих слизней, как ни странно, нет. У нас они появились, предположительно, из Москвы или Московской области. Распространились, видимо, с каким-то посадочным материалом».
Огородники жалуются, что слизни едят всё подряд.
«Они всеядны, — подтверждает Алексей Муханов. — Картофель, томаты, баклажаны — не брезгуют ничем. На любые посадки могут забираться по ночам и поедать».
Вид, по словам специалиста, агрессивный. Хищников, которые регулируют его численность, у нас нет.
Алексей Муханов сравнил испанских слизней с колорадским жуком, который в своё время быстро распространился и стал настоящим бедствием.
«Чужеродный вид — всегда большая проблема, — говорит он. — Эффективных методов борьбы пока нет».
Но огородники не сдаются. Одни используют химические препараты, другие собирают незваных гостей вручную и уничтожают. Кто-то советует использовать против слизней полив с нашатырным спиртом.
Ещё рекомендация — делать приманки с кукурузной мукой. Насыпать, например, её в центр пластиковой крышки. Слизни на неё поползут.
Также советуют смешать соду с мукой. Мол, муку они едят с удовольствием, а потом погибают.
Кто-то делает пивные ловушки: запах привлекает вредителей, они заползают и тонут.
В ход идёт и посыпание слизней солью, красным молотым перцем.
Однако начинать столкнувшиеся с проблемой огородники советуют с уборки на участке. Удалять разный хлам. Иной раз под старыми досками обнаруживается целая колония слизней.
Если никак не бороться, то слизень быстро распространится.
«Он плодовит. И хорошо зимует», — отмечает Алексей Муханов.
Огородникам остаётся внимательно осматривать посадки и вовремя принимать меры.
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