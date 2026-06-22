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Биолог Алексей Муханов рассказал, как бороться со слизнями

Огородники переживают нашествие вредителей, которые очень плодовиты и прожорливы.

Многие огородники столкнулись с проблемой: посадки атаковали слизни. Причём очень крупные — настоящие монстры. Что делать?

Житель посёлка Большое Козино Балахнинского округа Николай Полыгалин обнаружил незваного гостя под старым ведром.

«Раньше не видел, но слышал про таких. И вот — пожалуйста. Как вредитель был уничтожен лопатой», — шутит Николай.

Но в целом огородникам, столкнувшимся с этой проблемой, уже не до шуток.

Огромных слизней прозвали испанскими.

«Родиной их считается Западная Европа. Предположительно, Франция или Германия, — комментирует старший преподаватель кафедры ботаники и зоологии института биологии и биомедицины ННГУ Алексей Муханов. — Название “испанские” употребляется только в русском языке. В Испании этих слизней, как ни странно, нет. У нас они появились, предположительно, из Москвы или Московской области. Распространились, видимо, с каким-то посадочным материалом».

Огородники жалуются, что слизни едят всё подряд.

«Они всеядны, — подтверждает Алексей Муханов. — Картофель, томаты, баклажаны — не брезгуют ничем. На любые посадки могут забираться по ночам и поедать».

Вид, по словам специалиста, агрессивный. Хищников, которые регулируют его численность, у нас нет.

Алексей Муханов сравнил испанских слизней с колорадским жуком, который в своё время быстро распространился и стал настоящим бедствием.

«Чужеродный вид — всегда большая проблема, — говорит он. — Эффективных методов борьбы пока нет».

Но огородники не сдаются. Одни используют химические препараты, другие собирают незваных гостей вручную и уничтожают. Кто-то советует использовать против слизней полив с нашатырным спиртом.

Ещё рекомендация — делать приманки с кукурузной мукой. Насыпать, например, её в центр пластиковой крышки. Слизни на неё поползут.

Также советуют смешать соду с мукой. Мол, муку они едят с удовольствием, а потом погибают.

Кто-то делает пивные ловушки: запах привлекает вредителей, они заползают и тонут.

В ход идёт и посыпание слизней солью, красным молотым перцем.

Однако начинать столкнувшиеся с проблемой огородники советуют с уборки на участке. Удалять разный хлам. Иной раз под старыми досками обнаруживается целая колония слизней.

Если никак не бороться, то слизень быстро распространится.

«Он плодовит. И хорошо зимует», — отмечает Алексей Муханов.

Огородникам остаётся внимательно осматривать посадки и вовремя принимать меры.

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