Биолог Алексей Муханов рассказал, как бороться со слизнями

«Родиной их считается Западная Европа. Предположительно, Франция или Германия, — комментирует старший преподаватель кафедры ботаники и зоологии института биологии и биомедицины ННГУ Алексей Муханов. — Название “испанские” употребляется только в русском языке. В Испании этих слизней, как ни странно, нет. У нас они появились, предположительно, из Москвы или Московской области. Распространились, видимо, с каким-то посадочным материалом».