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Экс-министру молодежной политики Калининградской области продлили арест

Домашний арест для Анны Мусевич продлится еще два месяца.

На два месяца, до 24 августа 2026 года, продлен домашний арест для экс-министра молодежной политики Калининградской области Анны Мусевич. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба областного суда.

Для фигурантки уголовного дела остаются в силе и прежние ограничения, например, ей нельзя пользоваться интернетом и средствами связи.

Напомним, чиновница была задержана 27 февраля по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при поставке мебели для молодежного образовательно-досугового центра в Донском.