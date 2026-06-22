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В Волгограде закрывается кафе Angel Cakes

По словам предпринимателя и мамы троих детей Алины Тютьковой, это самое непростое решение в ее жизни.

Грустным постом поделилась в Telegram предприниматель и мама троих детей Алина Тютькова — в Волгограде на восьмом году жизни закрывается кафе Angel Cakes.

«Этот проект остается судьбоносным для меня как его творца, лидера и вдохновителя», — пишет сооснователь и бренд-шеф международной сети wellness-кафе.

По словам предпринимателя, это самое непростое решение в ее жизни. Кафе еще проработает до конца лета, а после закроется навсегда.

Волгоградцев весть расстроила.

«Я была вашим постоянным гостем с 2022 года, это действительно лучшее место в нашем городе. Желаю дальнейшего развития “Ангелу”, а сама буду очень скучать по вам», — пишет Лада Краснокутская.

«Самое любимое место в Волгограде! Просто разбили сердечко…», — вторит волгоградка Даша.

«Вкусный кофе есть и в других местах, но персонал, сервис, атмосфера, люди вокруг — такого больше не встретить нигде не встретить в городе», — огорчен Кирилл.

Горожане сожалеют, что «Ангелы покидают Волгоград» из-за экономической ситуации и желают проекту процветания в других городах.

Ранее в Волгограде объявил о закрытии бар «Изи lounge».