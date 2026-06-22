В Нижегородской области стартовали резервные дни основного периода сдачи ЕГЭ

В Нижегородской области стартовали резервные дни основного периода государственной итоговой аттестации (ГИА). Об этом сообщили в Минобразования региона.
В этот день экзамены сдают выпускники, которые не смогли присутствовать на основном этапе по уважительной причине.
Сдача экзаменов организована на базе 16 пунктов проведения экзамена (ППЭ).
Статистика по предметам:
Русский язык: 580 человек; Физика: 98 человек; Химия: 54 человека; Английский язык: 107 человек; Немецкий язык: 4 человека; Французский язык: 4 человека; Испанский язык: 1 человек; Китайский язык: 5 человек; Литература: 75 человек; Информатика: 71 человек.
Общее количество участников составило 999 человек.
Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков прокомментировал ход экзаменов:
«Сегодняшние экзамены в резервный день проходят в спокойной, рабочей обстановке. Хочу отметить, что все процедуры соблюдаются, и ни одного случая удаления участников с экзаменов зафиксировано не было».
Ранее сообщалось о том, что Михаил Пучков контролирует возвращение 29 юных нижегородцев из «Артека» после приостановки отдыха в Крыму.