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В Нижегородской области стартовали резервные дни основного периода сдачи ЕГЭ

Общее количество участников составило 999 человек.

Источник: Время

В Нижегородской области стартовали резервные дни основного периода государственной итоговой аттестации (ГИА). Об этом сообщили в Минобразования региона.

В этот день экзамены сдают выпускники, которые не смогли присутствовать на основном этапе по уважительной причине.

Сдача экзаменов организована на базе 16 пунктов проведения экзамена (ППЭ).

Статистика по предметам:

Русский язык: 580 человек; Физика: 98 человек; Химия: 54 человека; Английский язык: 107 человек; Немецкий язык: 4 человека; Французский язык: 4 человека; Испанский язык: 1 человек; Китайский язык: 5 человек; Литература: 75 человек; Информатика: 71 человек.

Общее количество участников составило 999 человек.

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков прокомментировал ход экзаменов:

«Сегодняшние экзамены в резервный день проходят в спокойной, рабочей обстановке. Хочу отметить, что все процедуры соблюдаются, и ни одного случая удаления участников с экзаменов зафиксировано не было».

Ранее сообщалось о том, что Михаил Пучков контролирует возвращение 29 юных нижегородцев из «Артека» после приостановки отдыха в Крыму.

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