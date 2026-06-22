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Старшее поколение Воронежа узнало свой биологический возраст

Для пенсионеров разработали персональные программы питания и активности.

Источник: Национальные проекты России

Представители старшего поколения 9 июня узнали свой биологический возраст в Центре медицины здорового долголетия, который работает на базе Воронежской городской клинической поликлиники № 1. Обследование провели в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Так, совместно с работниками социальной защиты Центрального района для участников группы «Адаптивная физкультура» провели скрининг по определению состояния здоровья, биологического возраста, а также выявлению риска развития остеопороза. Врачи провели расширенное анкетирование, тесты на равновесие, скорость ходьбы и гибкость плечевых суставов и многое другое.

По результатам обследований участники получили паспорта здоровья с индивидуальными показателями биологического возраста и коэффициентом скорости старения. Врач-терапевт разработал персональную программу по питанию, физической активности, управлению стрессом и профилактике остеопороза.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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