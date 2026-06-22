Аспирант Белгородского вуза победил в международном конкурсе научных работ

Аспирант Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) им. В. Г. Шухова Максим Слуцкий удостоен диплома I степени Международного конкурса научно-исследовательских работ «Успех в науке — 2026». Состязание провели в соответствии с задачами нацпроекта «Новые материалы и химия», сообщили в министерстве общественных коммуникаций региона.
Победу молодой ученый одержал в секции «Технические науки» в номинации «Лучшая научно-исследовательская работа». Высшей награды была удостоена работа «Применение технологий машинного зрения для автоматического контроля качества резинотехнических изделий».
Уточним, международный конкурс «Успех в науке — 2026» направлен на поддержку научной деятельности, выявление талантливых исследователей и популяризацию знаний. Участниками конкурса являются студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники научных организаций.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.