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Аспирант Белгородского вуза победил в международном конкурсе научных работ

Молодой ученый взял награду в секции «Технические науки».

Источник: Национальные проекты России

Аспирант Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) им. В. Г. Шухова Максим Слуцкий удостоен диплома I степени Международного конкурса научно-исследовательских работ «Успех в науке — 2026». Состязание провели в соответствии с задачами нацпроекта «Новые материалы и химия», сообщили в министерстве общественных коммуникаций региона.

Победу молодой ученый одержал в секции «Технические науки» в номинации «Лучшая научно-исследовательская работа». Высшей награды была удостоена работа «Применение технологий машинного зрения для автоматического контроля качества резинотехнических изделий».

Уточним, международный конкурс «Успех в науке — 2026» направлен на поддержку научной деятельности, выявление талантливых исследователей и популяризацию знаний. Участниками конкурса являются студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники научных организаций.

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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