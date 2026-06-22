В Ингушетии найдено тело пропавшего 8-летнего мальчика

В Республике Ингушетия завершены поисково-спасательные работы по поиску восьмилетнего Хизира, пропавшего в реке Сунжа. Тело мальчика было обнаружено сегодня в 16:50. Об этом официально сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Республике Ингушетия Ахмед Евлоев.
Поиски ребенка велись с 15 июня после того, как он пропал в реке Сунжа в Карабулаке. По предварительным данным, мальчик бросился в реку, чтобы спасти тонущего друга.
По состоянию на 13:00 в поисковой операции участвовали 546 человек, включая 309 добровольцев из разных регионов. От сил и средств РСЧС (Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) было задействовано 237 человек и 17 единиц техники, из них от МЧС России — 71 человек и 10 единиц техники.