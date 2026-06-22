В Ингушетии найдено тело пропавшего 8-летнего мальчика

По состоянию на 13:00 в поисковой операции участвовали 546 человек, включая 309 добровольцев из разных регионов. От сил и средств РСЧС (Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) было задействовано 237 человек и 17 единиц техники, из них от МЧС России — 71 человек и 10 единиц техники.