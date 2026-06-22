К потере красоты и счастья! Что запрещено в День призраков, 23 июня 2026-го

Эти два праздника на одной дате — два способа обращения с информацией. Первый — о том, чтобы выпустить наружу то, что накипело, и простить. Второй — о том, чтобы скрыть свои мысли от посторонних, оставив их только для посвящённых. Умение отпускать и умение хранить тайну — два столпа эмоционального интеллекта. И тому и другому можно научиться. Но начать можно с малого: простить старого врага и написать другу шифрованное послание. Желательно — в одном сообщении. Тогда это будет по-настоящему тайное примирение.