Донской университет сохранил позиции в мировом рейтинге QS

Агентство Quacquarelli Symonds (QS) опубликовало рейтинг лучших университетов мира 2026 года. В этом году в список вошло 33 российских вуза. Южный федеральный университет сохранил свои позиции, оставшись в группе 1001−1200.
Рейтинг рассчитывается по девяти показателям, среди которых три имеют наибольший вес. Академическая репутация (30%) и цитируемость на одного преподавателя (20%) оценивают качество исследований и признание в научном сообществе, а репутация среди работодателей (15%) показывает востребованность выпускников. Остальные показатели распределены следующим образом: соотношение преподавателей и студентов — 10%; доля иностранных преподавателей, доля иностранных студентов и международная исследовательская сеть — по 5%; результаты трудоустройства выпускников и устойчивое развитие — по 5%. В этом году в рейтинге участвовало более 1500 вузов из 106 стран.
За последние несколько лет представительство России в рейтинге сократилось практически на 50% и в этом году в список попало всего 33 российских вуза. Так, в прошлом году из списка пропали семь университетов, среди которых Новосибирский государственный технический университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева и другие. Лучшим российским вузом, как и прежде, признан МГУ имени М. В. Ломоносова, занявший 115-е место. Второе и третье места среди отечественных вузов занимают МГТУ имени Н. Э. Баумана (318-е место) и РУДН имени Патриса Лумумбы (359-е место). На фоне общего сокращения числа российских вузов в рейтинге QS (с 40 до 33 за последний год) и продолжающегося уже несколько лет снижения представительства страны, донской университет демонстрирует устойчивость, сохраняя свои позиции в группе 1001−1200.
Одновременно с этим были опубликованы результаты ежегодного рейтинга лучших вузов России RAEX-100. Согласно данным агентства, в 2026 году донской вуз поднялся на одну позицию по сравнению с 2025 годом, заняв 31-е место среди 100 лучших университетов страны. При этом по уровню научно-исследовательской деятельности университет занял 17-е место. Позиции в рейтинге RAEX отражают три ключевых параметра: условия для получения качественного образования, востребованность выпускников работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности.