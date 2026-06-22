Донской университет сохранил позиции в мировом рейтинге QS

За последние несколько лет представительство России в рейтинге сократилось практически на 50% и в этом году в список попало всего 33 российских вуза. Так, в прошлом году из списка пропали семь университетов, среди которых Новосибирский государственный технический университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева и другие. Лучшим российским вузом, как и прежде, признан МГУ имени М. В. Ломоносова, занявший 115-е место. Второе и третье места среди отечественных вузов занимают МГТУ имени Н. Э. Баумана (318-е место) и РУДН имени Патриса Лумумбы (359-е место). На фоне общего сокращения числа российских вузов в рейтинге QS (с 40 до 33 за последний год) и продолжающегося уже несколько лет снижения представительства страны, донской университет демонстрирует устойчивость, сохраняя свои позиции в группе 1001−1200.