В Самаре продолжается строительство планетария

Недавно активисты Молодежного общественного совета посетили одну из самых масштабных и ожидаемых строек Самары — площадку будущего планетария. Как сообщает министерство строительства Самарской области, на данный момент общая готовность здания составляет порядка 40%.
На данный момент завершено устройство котлована, бетонирование колонн, перекрытия и наружных стен минус второго этажа. Завершается армирование наружных стен, колонн и перегородок минус первого этажа, устройство пристенного дренажа, бетонирование наружных стен и колонн минус первого этажа.
Напомним, планетарий должен был появиться в Самаре еще в 2024 году, но его не успели достроить. Новой датой окончания работ был назван 2026 год, велась доработка проектной документации. Теперь комплекс планируют открыть в 2027 году.
Планетарий станет новым корпуса музея «Самара Космическая» на проспекте Ленина. Он будет представлять собой здание с двумя подземными и тремя надземными этажами. Украсит постройку огромная сфера в виде Луны.