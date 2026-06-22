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В Самаре продолжается строительство планетария

Молодежь посетила стройку планетария в Самаре.

Источник: Молодежный общественный совет при Минстрое Самарской области

Недавно активисты Молодежного общественного совета посетили одну из самых масштабных и ожидаемых строек Самары — площадку будущего планетария. Как сообщает министерство строительства Самарской области, на данный момент общая готовность здания составляет порядка 40%.

На данный момент завершено устройство котлована, бетонирование колонн, перекрытия и наружных стен минус второго этажа. Завершается армирование наружных стен, колонн и перегородок минус первого этажа, устройство пристенного дренажа, бетонирование наружных стен и колонн минус первого этажа.

Напомним, планетарий должен был появиться в Самаре еще в 2024 году, но его не успели достроить. Новой датой окончания работ был назван 2026 год, велась доработка проектной документации. Теперь комплекс планируют открыть в 2027 году.

Планетарий станет новым корпуса музея «Самара Космическая» на проспекте Ленина. Он будет представлять собой здание с двумя подземными и тремя надземными этажами. Украсит постройку огромная сфера в виде Луны.