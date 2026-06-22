В Куркинском музее Тульской области прошел мастер-класс по каллиграфии

Сотрудники Куркинского краеведческого музея Тульской области организовали мастер-класс «Уроки каллиграфии». Мероприятие провели по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Куркинского района.
На первой встрече специалист по хранению музейных ценностей Светлана Евстратова рассказала ученикам Товарковской школы о каллиграфии. Ребята узнали, как древние иероглифы превратились в буквы русского алфавита, и что это мастерство до сих пор используется в дизайне и оформлении.
Далее приступили к практике, где школьники научились контролировать нажим, выводить линии разной толщины и аккуратно создавать плавные завитки. В конце мастер-класса каждый участник написал собственное письмо, вложил его в конверт и запечатал сургучом.
Для ребят из Крестовской школы методист по музейно-образовательной деятельности Екатерина Горбунова провела аналогичный мастер-класс. Ученики познакомились с историей письменности и узнали, что каллиграфия раньше считалась признаком образованности. Они написали свои послания, украсили их сургучной печатью и сухими цветами.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.