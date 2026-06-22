Ужасный грех! Что строго запрещено в Тимофеев день 23 июня 2026 года

В этот день верующие вспоминают святителя, который без колебаний отдал свою жизнь за то, чтобы нести другим спасительное слово Божие. Его житие учит нас тому, что истинная проповедь подтверждается не только словами, но и готовностью принять страдания за Христа, а свет веры невозможно скрыть даже в самой тёмной темнице.