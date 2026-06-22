Трамвайный проект планируют убрать из программы развития транспорта в Ростове

Означает ли это полное прекращение трамвайной концессии в Ростове, неизвестно. Официальый комментарий от властей пока не поступал. Напомним, соглашение о трамвайной модернизации в Ростове было приостановлено в конце 2024 года. Тогда общая стоимость проекта выросла до 80 млрд рублей. При этом линию на участке от Жданова до Малиновского в Левенцовке успели построить на 99%.