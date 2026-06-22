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В Госдуме предложили ввести месячные абонементы на платную парковку

В ГД предложили ввести во всех городах месячные абонементы на платную парковку.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство общего пользования.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне обязанности предусматривать месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство общего пользования», — сказано в обращении.

Депутаты уточнили, что такой абонемент может оформляться в электронном виде на конкретное транспортное средство, действовать в пределах города, парковочной зоны либо нескольких зон.

Парламентарии отметили, что стоимость и территория действия абонемента могут определяться регионом или муниципалитетом с учетом транспортной ситуации, уровня спроса и задач регулирования парковочного пространства.

По мнению авторов, реализация инициативы позволит снизить количество штрафов из-за несвоевременной или технически неуспешной оплаты, уменьшить число жалоб и судебных споров, повысить предсказуемость расходов, обеспечить более стабильное поступление платы за пользование парковкой, а также сделать городские парковочные сервисы более удобными и понятными для регулярных пользователей.

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