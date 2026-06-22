В Госдуме предложили ввести месячные абонементы на платную парковку

По мнению авторов, реализация инициативы позволит снизить количество штрафов из-за несвоевременной или технически неуспешной оплаты, уменьшить число жалоб и судебных споров, повысить предсказуемость расходов, обеспечить более стабильное поступление платы за пользование парковкой, а также сделать городские парковочные сервисы более удобными и понятными для регулярных пользователей.