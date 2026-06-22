Экс-начальнику воронежского отделения ГИБДД отменили приговор по делу о взятке

По версии следствия, в период с декабря 2020-го по ноябрь 2024 года экс-полицейский через посредника незаконно получил около 240 тыс. руб. от представителей организаций, сопровождавших негабаритные автомобили. Деньги передавали, чтобы компании не привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД тяжеловесными машинами. Изначально дело возбудили по более мягкой третьей части ст. 290 УК РФ, но впоследствии переквалифицировали, поскольку вырос размер выявленной взятки.