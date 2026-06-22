Балтика прогрелась и позеленела: у побережья Калининградской области началось сезонное цветение

Специалисты отмечают, что для Балтики это обычный сезонный процесс: пик обычно приходится на июль, иногда он захватывает и август. Его усиливают азот и фосфор в воде, а также подходящая температура моря. Некоторые цианобактерии могут быть токсичными, но случаев отравления людей у побережья региона в современной истории не зарегистрировано. При купании в такие периоды возможны аллергические реакции.