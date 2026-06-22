Апелляция признала законным отзыв лицензии на экскурсии у экс-оператора Кунгурской пещеры

22 июня Девятый апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции по иску ООО «Сталагмит-Экскурс» к Роснедрам. Ранее компания пыталась оспорить законность решения ведомства об отзыве лицензии на право проведения экскурсий в Кунгурской ледяной пещере. «Суд встал на сторону государства, подтвердив законность досрочного отзыва лицензии за многочисленные нарушения природоохранного законодательства. Так, например, компания пробурила вентиляционную скважину на территории ООПТ без утверждённого проекта и обязательной государственной экспертизы. “Сталагмит-Экскурс” систематически не предоставляла в уполномоченные органы ежегодные планы по поддержанию пещеры в надлежащем состоянии. Все нарушения были официально зафиксированы», — сообщает минприроды края.