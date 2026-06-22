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Апелляция признала законным отзыв лицензии на экскурсии у экс-оператора Кунгурской пещеры

22 июня Девятый апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции по иску ООО «Сталагмит-Экскурс» к Роснедрам. Ранее компания пыталась оспорить законность решения ведомства об отзыве лицензии на право проведения экскурсий в Кунгурской ледяной пещере. «Суд встал на сторону государства, подтвердив законность досрочного отзыва лицензии за многочисленные нарушения природоохранного законодательства. Так, например, компания пробурила вентиляционную скважину на территории ООПТ без утверждённого проекта и обязательной государственной экспертизы. “Сталагмит-Экскурс” систематически не предоставляла в уполномоченные органы ежегодные планы по поддержанию пещеры в надлежащем состоянии. Все нарушения были официально зафиксированы», — сообщает минприроды края.

Источник: Коммерсантъ

22 июня Девятый апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции по иску ООО «Сталагмит-Экскурс» к Роснедрам. Ранее компания пыталась оспорить законность решения ведомства об отзыве лицензии на право проведения экскурсий в Кунгурской ледяной пещере. «Суд встал на сторону государства, подтвердив законность досрочного отзыва лицензии за многочисленные нарушения природоохранного законодательства. Так, например, компания пробурила вентиляционную скважину на территории ООПТ без утверждённого проекта и обязательной государственной экспертизы. “Сталагмит-Экскурс” систематически не предоставляла в уполномоченные органы ежегодные планы по поддержанию пещеры в надлежащем состоянии. Все нарушения были официально зафиксированы», — сообщает минприроды края.

Напомним, «Сталагмит-Экскурс» прекратил проведение экскурсий в Кунгурской ледяной пещере еще в июне прошлого года. Этому предшествовала внеплановая проверка регионального минприроды, проведенная в 2024 году. Тогда же был выявлен и факт незаконного бурения скважины.