В Пермском крае у Кунгурской пещеры отвали лицензию

Апелляционный суд в Москве 22 июня 2026 года поддержал решение первой инстанции по делу компании ООО «Сталагмит-Экскурс», которая оспаривала действия Роснедра. Речь шла об отзыве лицензии, дававшей право проводить экскурсии в Кунгурская ледяная пещера.
Суд признал, что лицензия была отозвана законно. Основанием стали выявленные нарушения природоохранных требований. В частности, компания без утверждённого проекта и обязательной госэкспертизы пробурила вентиляционную скважину на территории особо охраняемой природной зоны.
Также отмечено, что «Сталагмит-Экскурс» регулярно не передавала в контролирующие органы ежегодные планы по содержанию и сохранению пещеры в надлежащем состоянии.
Нарушения ранее были зафиксированы проверками со стороны регионального Министерства природных ресурсов Пермского края и Росприроднадзора.