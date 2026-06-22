В Майртупскую школу Чечни поступил цифровой микроскоп

Теперь ученики могут не только рассматривать клетки в деталях, но и выводить изображения на большой экран ноутбука или интерактивной панели, что сделало процесс наблюдения коллективным и эффективным. Школьники учатся делать фото- и видеосъемку, сохраняют результаты в электронных журналах и работают с программным обеспечением для измерений. Это развивает практические навыки и готовит к участию в научных конкурсах.