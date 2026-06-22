В Майртупскую школу Чечни поступил цифровой микроскоп

Современный цифровой микроскоп для уроков биологии поступил в «Майртупскую СШ № 3 им. Салманова» Курчалоевского района Чеченской Республики в ходе реализации национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации района.
Теперь ученики могут не только рассматривать клетки в деталях, но и выводить изображения на большой экран ноутбука или интерактивной панели, что сделало процесс наблюдения коллективным и эффективным. Школьники учатся делать фото- и видеосъемку, сохраняют результаты в электронных журналах и работают с программным обеспечением для измерений. Это развивает практические навыки и готовит к участию в научных конкурсах.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.