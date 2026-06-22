В Гатчинском районе Ленобласти расчистили акваторию реки Оредеж

Работы по расчистке акватории реки Оредеж в районе плотины Рождественской малой гидроэлектростанции провели по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в комитете по природным ресурсам Ленинградской области.
В ходе работ водную поверхность отчистили от избыточной растительности и приплывшей травы. Это позволило устранить скопления органических остатков, улучшить состояние водного объекта и обеспечить стабильную работу гидротехнических сооружений.
«Здоровое состояние рек — важная составляющая экологического благополучия Ленинградской области. Такие мероприятия помогают поддерживать водные объекты в надлежащем состоянии, создавать более комфортные условия для жителей и сохранять благоприятную среду для растений и животных», — отметил председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.