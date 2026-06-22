УФАС усилит контроль за продажами топлива прикамским аграриям

В ФАС РФ уточнили, что антимонопольным органам вместе с властями регионов следует сформировать перечень сельскохозяйственных предприятий с определением объёма их потребления топлива. При этом, по данным Минсельхоза и Минэнерго России, объёмы производства и отгрузки топлива полностью удовлетворяют текущие потребности аграриев.