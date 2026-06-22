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УФАС усилит контроль за продажами топлива прикамским аграриям

Соответствующее поручение поступило от ФАС РФ.

Контроль за продажами топлива прикамским аграриям будет усилен, сообщила пресс-служба УФАС по Пермскому краю.

Пермские антимонопольщики предупредили об усилении контроля за реализацией топлива в мелкооптовом сегменте, включая продажи с нефтехранилищ и АЗС. Особое внимание ведомство во время сезонных полевых работ уделит продажам топлива сельхозпроизводителям.

«При выявлении признаков нарушений будут приниматься меры антимонопольного реагирования», — подчеркнули в УФАС по Пермскому краю.

В ФАС РФ уточнили, что антимонопольным органам вместе с властями регионов следует сформировать перечень сельскохозяйственных предприятий с определением объёма их потребления топлива. При этом, по данным Минсельхоза и Минэнерго России, объёмы производства и отгрузки топлива полностью удовлетворяют текущие потребности аграриев.

Ранее пермские антимонопольщики сообщали о поступлении жалоб на рост цен на бензин на АЗС. Однако жалобы касались продавцов, которые не занимали доминирующего положения на рынке, поэтому применить к ним меры антимонопольного реагирования невозможно.

Кроме того, в регионе распространялись фейковые заявления о введении временных ограничений на розничную продажу и отпуск нефтепродуктов. Якобы на прикамских АЗС могли заправиться исключительно автомобили с регистрацией в Пермском крае. Данную информацию опроверг Центр управления регионом.