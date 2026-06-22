В России запустят единый цифровой ресурс для дошкольного образования

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Единый цифровой ресурс для дошкольного образования, включающий методические материалы для воспитателей и родителей, мультфильмы, художественную литературу и рекомендуемые книги, будет запущен в России с 1 сентября, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
«С 1 сентября запланирован запуск единого цифрового ресурса для дошкольного образования, который будет включать методические материалы для воспитателей, заведующих детскими садами, методистов, а также для родителей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ресурс будет содержать мультфильмы, художественную литературу, рекомендуемые книги, сказки, игрушки и игровые средства обучения.