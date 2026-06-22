В России запустят единый цифровой ресурс для дошкольного образования

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Единый цифровой ресурс для дошкольного образования, включающий методические материалы для воспитателей и родителей, мультфильмы, художественную литературу и рекомендуемые книги, будет запущен в России с 1 сентября, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.