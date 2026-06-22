«Вместо столетнего»: Рольбинов рассказал о строительстве нового моста через Преголю в Гвардейске

О планах властей построить новый мост через Преголю в Гвардейске стало известно ещё в 2019 году. Бывший губернатор региона Антон Алиханов заявлял, что сооружение находится в аварийном состоянии. Реконструкцию оценивали в 1 млрд рублей и планировали начать уже в 2020 году. Тогда пролёт и опоры планировали полностью разобрать.