«Вместо столетнего»: Рольбинов рассказал о строительстве нового моста через Преголю в Гвардейске

На месте столетнего моста в Гвардейске построят новое сооружение. Выполнить работы планируют до 2028 года. Об этом рассказал вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов в прямом эфире ЦУР Калининградской области.
«Это будет, по сути, строительство нового моста. У нас запланирована реализация этого объекта до 2028 года. Этот объект очень-очень тяжёлый. На момент строительства придётся перекрывать полностью движение и делать объездные дороги», — сообщил Рольбинов.
Металлический мост через Преголю построили примерно в 1915 году. Он расположен на улице Дзержинского и соединяет две части Гвардейска. В июне на реконструкцию сооружения выделили 994,6 миллиона рублей.
Работы по строительству нового моста планируют начать в 2026 году. Летом 2025-го администрация округа завершила разработку проекта. Во время встречи с жителями муниципалитета губернатор Алексей Беспрозванных поручал подготовить документацию для рассмотрения финансирования работ.
О планах властей построить новый мост через Преголю в Гвардейске стало известно ещё в 2019 году. Бывший губернатор региона Антон Алиханов заявлял, что сооружение находится в аварийном состоянии. Реконструкцию оценивали в 1 млрд рублей и планировали начать уже в 2020 году. Тогда пролёт и опоры планировали полностью разобрать.