После жалобы жителя Кузбасса магазин эзотерики могут оштрафовать на 1 млн рублей

В ведомстве проверили ситуацию и выявили нарушение закона о рекламе. Фирме предписали немедленно прекратить спамить. Теперь против отправителя возбудят дело по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ. Для юридических лиц штраф по этой статье может составить от 300 тысяч до миллиона рублей.