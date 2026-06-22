Калининградским подросткам планируют доплачивать по 7 тыс. рублей за временную работу

Власти Калининградской области планируют выплачивать подросткам по 7 тыс. рублей в месяц за временную работу в свободное от учебы время. Соответствующий проект постановления регионального правительства вынесен на публичное обсуждение, которое продлится до 26 июня.
Документ устанавливает размер финансовой поддержки для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных через органы службы занятости. Выплата составит 7 тыс. рублей в месяц и будет начисляться пропорционально фактически отработанному времени.
Согласно проекту, решение о предоставлении поддержки будет принимать Центр занятости населения Калининградской области после подтверждения факта трудоустройства подростка. Средства планируется перечислять ежемесячно на банковский счет работника не позднее трех рабочих дней после получения сведений от работодателя.
При этом выплата не будет начисляться за периоды прогула, простоя по вине работника или отстранения от работы из-за появления на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
В пояснительных материалах отмечается, что проект разработан в соответствии с новым федеральным законом «О занятости населения в Российской Федерации». Предполагается, что постановление вступит в силу после официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 мая 2026 года.