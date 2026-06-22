Калининградским подросткам планируют доплачивать по 7 тыс. рублей за временную работу

В пояснительных материалах отмечается, что проект разработан в соответствии с новым федеральным законом «О занятости населения в Российской Федерации». Предполагается, что постановление вступит в силу после официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 мая 2026 года.