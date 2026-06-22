Когда пройдет московский выпускной на ВДНХ, во сколько начало, кто выступит и как попасть

В ночь на 27 июня на ВДНХ пройдет общегородской выпускной для московских школьников. Тысячи одиннадцатиклассников соберутся на главной площадке праздника, где их ждут концерты, интерактивные зоны и развлекательная программа до утра. Как попасть на выпускной, кто сможет посетить мероприятие, какие площадки откроют на ВДНХ и как будет работать транспорт в ночь праздника — в материале «Газеты.Ru».