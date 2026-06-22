Студентка Мининского университета выиграла грант на проект «Школа безопасности»

Оксана Комарова — не только студентка, но еще и сотрудник отдела по молодежной политике и воспитательной работе университета, а также участница театрального объединения «ТАКТ» Мининского университета. В рамках ее проекта планируется проведение пяти образовательных интенсивов для студентов по темам истории межнационального единства в России, распознавания фейков, разжигающих рознь, культурного разнообразия народов Поволжья, религиозной терпимости и противодействия ксенофобии в цифровой среде. Кроме того, будет представлен студенческий спектакль «Курск», основанный на реальных событиях гибели атомной подводной лодки в 2000 году. Постановку смогут увидеть студенты, преподаватели и жители Нижнего Новгорода.