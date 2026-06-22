Студентка Мининского университета выиграла грант на проект «Школа безопасности»

Студентка 3 курса лингвистического факультета Мининского университета Оксана Комарова стала победителем Всероссийского конкурса молодежных инициатив Росмолодежь. Гранты в номинации #Защищай. Ее проект «Образовательный конвент “Школа безопасности”» получил финансовую поддержку в размере 662 тысяч рублей. Всего в конкурсе приняли участие свыше 3 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, представивших проекты по 18 номинациям.
Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, в вузе сложилась традиция поддержки студенческих инициатив, а проект «Школа безопасности» является ярким примером того, как молодежь самостоятельно создает инструменты решения социальных проблем.
«Сегодня мы видим, что попытки разжечь межнациональную рознь через соцсети и манипулятивные публикации становятся все изощреннее», — подчеркнул ректор и добавил, что ответом должна стать системная профилактика через образование, спорт и искусство.
По его словам, серия интенсивов, просветительская смена в лагере и театральная постановка о трагедии «Курска» продемонстрируют студентам, что сила России заключается в единстве народов.
Оксана Комарова — не только студентка, но еще и сотрудник отдела по молодежной политике и воспитательной работе университета, а также участница театрального объединения «ТАКТ» Мининского университета. В рамках ее проекта планируется проведение пяти образовательных интенсивов для студентов по темам истории межнационального единства в России, распознавания фейков, разжигающих рознь, культурного разнообразия народов Поволжья, религиозной терпимости и противодействия ксенофобии в цифровой среде. Кроме того, будет представлен студенческий спектакль «Курск», основанный на реальных событиях гибели атомной подводной лодки в 2000 году. Постановку смогут увидеть студенты, преподаватели и жители Нижнего Новгорода.
«В прошлом сезоне мы убедились, что театр и живой диалог работают эффективнее любых лекций, — поделилась Оксана Комарова. — Когда зрители сидят в зале и видят перед собой не актеров, а своих же сверстников, проживающих чужую боль, — это меняет сознание».
Предполагается, что проект охватит не менее 850 студентов Нижнего Новгорода. Кроме того, запланирована студенческая просветительская смена «Безопасная среда» на базе лагеря «Веселый берег» на Горьковском море с участием 150 человек. В рамках смены пройдут спортивно-патриотические эстафеты, тренинги по межкультурной коммуникации и проектная сессия. Итогом станет формирование портфеля студенческих проектов, направленных на укрепление межнационального согласия в учебных заведениях Нижегородской области.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 189 мест для участников СВО и их семей выделены в Мининском университете.