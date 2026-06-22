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Правительство РФ списало Нижегородской области 4,9 млрд рублей кредита

Правительство РФ списало Нижегородской области 4,9 млрд руб. задолженности по бюджетному кредиту. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

Правительство РФ списало Нижегородской области 4,9 млрд руб. задолженности по бюджетному кредиту. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

Это вторая часть средств, которые были запланированы к списанию в 2026 году, отметил господин Поляков. Освободившиеся средства направили на модернизацию объектов ЖКХ, замену лифтов, переселение граждан из аварийного фонда, обновление общественного транспорта и инвестпроекты.

Егор Поляков напомнил, что Нижегородской области ранее списали 20,2 млрд руб., а общий объем списаний в 2024—2029 годах может составить 46,5 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале мая правительство решило списать Нижегородской области 16,7 млрд руб. бюджетных кредитов.