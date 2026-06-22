Правительство РФ списало Нижегородской области 4,9 млрд рублей кредита

Это вторая часть средств, которые были запланированы к списанию в 2026 году, отметил господин Поляков. Освободившиеся средства направили на модернизацию объектов ЖКХ, замену лифтов, переселение граждан из аварийного фонда, обновление общественного транспорта и инвестпроекты.