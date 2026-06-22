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Более 38 тысяч абитуриентов подали заявления в вузы в первый день приема

Свыше 38,3 тысячи абитуриентов подали заявления в вузы РФ в первый день приема.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Свыше 38,3 тысячи абитуриентов подали заявления в вузы в течение первого дня приемной кампании в российские университеты, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

Приемная кампания началась 20 июня.

«В течение первого дня приемной кампании в российские университеты заявления подали 38 324 абитуриента, 33 296 из них сделали это через портал “Госуслуги”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе подавших заявления более 1,3 тысячи иностранных граждан.

«В течение первого дня приема абитуриенты всего подали 81 871 заявление на 206 538 конкурсных групп», — следует из сообщения.