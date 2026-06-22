Школы Белгородской области могут провести выпускные в индивидуальном формате

В Белгородской области торжественные мероприятия по случаю вручения аттестатов для девяти- и одиннадцатиклассников пройдут в 331 школе. В зависимости от оперативной обстановки праздники организуют в очном традиционном или индивидуальном формате с соблюдением всех мер безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.