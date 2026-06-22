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Школы Белгородской области могут провести выпускные в индивидуальном формате

В Белгородской области торжественные мероприятия по случаю вручения аттестатов для девяти- и одиннадцатиклассников пройдут в 331 школе. В зависимости от оперативной обстановки праздники организуют в очном традиционном или индивидуальном формате с соблюдением всех мер безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Источник: Коммерсантъ

В Белгородской области торжественные мероприятия по случаю вручения аттестатов для девяти- и одиннадцатиклассников пройдут в 331 школе. В зависимости от оперативной обстановки праздники организуют в очном традиционном или индивидуальном формате с соблюдением всех мер безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

По данным главы Белгородской области, в этом году аттестаты о среднем образовании получат 5,8 тыс. выпускников.

В школах Белгородской области, работавших в очном режиме, линейки прошли в закрытых помещениях. В восьми муниципалитетах, где учебный процесс осуществлялся дистанционно, праздники проводились онлайн.

Церемонии вручения аттестатов для одиннадцатиклассников и выпускные вечера запланированы на 27 июня. Для девятиклассников аналогичные мероприятия пройдут отдельно — в зависимости от выбранного формата государственной итоговой аттестации.

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