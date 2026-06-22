Нефтяник из Башкирии переплывёт два озера, чтобы подготовиться к X‑WATERS Volga

По профессии Рустам — нефтяник, но плаванием увлекается уже около 15 лет, с университетских времен. За это время он участвовал в нескольких соревнованиях на открытой воде. В 2019 году Рустам впервые попробовал свои силы на X-WATERS Volga, преодолев дистанцию в 3 километра. Это был его первый опыт участия в спортивном заплыве на открытой воде. В 2023 году он переплыл озеро Тургояк на X-WATERS Ural, преодолев дистанцию в 5 километров. А в 2024 году в Ханты-Мансийске на X-WATERS Ugra Рустам проплыл по Иртышу 2 километра.