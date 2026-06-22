Нефтяник из Башкирии переплывёт два озера, чтобы подготовиться к X‑WATERS Volga

Рустам Султанов, житель города Туймазы в Башкирии, поставил перед собой амбициозную цель: за две недели пересечь два крупнейших озера республики — Кандрыкуль и Аслыкуль. Этот «озёрный марафон» станет частью его подготовки к одному из ключевых событий в мире open water плавания — X-WATERS Volga, которое состоится в Нижнем Новгороде 25 июля 2026 года.
36-летний любитель плавания рассказал «Башинформу», что его попытка объединить два озера в рамках одной тренировки проводится впервые. Он намерен испытать свои силы в экстремальных условиях, чтобы максимально подготовиться к выступлению на Волге.
«Кандрыкуль и Аслыкуль — это настоящие природные лаборатории, где спортсмену предстоит столкнуться с разной температурой воды, ветровым режимом и глубиной. Это идеальная “генеральная репетиция” перед дистанцией на Волге», — отметил Рустам.
По профессии Рустам — нефтяник, но плаванием увлекается уже около 15 лет, с университетских времен. За это время он участвовал в нескольких соревнованиях на открытой воде. В 2019 году Рустам впервые попробовал свои силы на X-WATERS Volga, преодолев дистанцию в 3 километра. Это был его первый опыт участия в спортивном заплыве на открытой воде. В 2023 году он переплыл озеро Тургояк на X-WATERS Ural, преодолев дистанцию в 5 километров. А в 2024 году в Ханты-Мансийске на X-WATERS Ugra Рустам проплыл по Иртышу 2 километра.
Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, X‑WATERS — это крупнейшая международная плавательная серия на открытой воде, которая родилась именно в столице Приволжья. В 2026 году заплыв через Волгу пройдёт уже 10‑й раз. В прошлом году в заплыве X‑WATERS Volga приняли участие более 3 тысяч человек.