Нижегородская мэрия требует 71 млн рублей с виновника взрыва на Фучика

Как писал «Ъ-Приволжье», Михаила Помелова судили по статьям о незаконном обороте боеприпасов и повреждении чужого имущества. Следствие считает, что хозяин квартиры неосторожно обращался с хранившейся у него взрывчаткой. Михаил Помелов и его защита утверждали, что в квартире взорвался газ, а экспертиза не обнаружила в квартире следов взрывчатых веществ. При вынесении приговора по уголовному делу требование мэрии о взыскании 71 млн руб. суд переадресовал в гражданскую инстанцию.