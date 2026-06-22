Губернатор пообещал проводить в Ростове планерки в автобусах без кондиционеров

— Будем продолжать проверки и штрафовать. А если понимания не будет, на рейды по проверке транспорта будем приглашать директоров перевозчиков, которые экономят на комфорте пассажиров, и проводить выездные совещания прямо в автобусах без кондиционеров, — подчеркнул Юрий Слюсарь.