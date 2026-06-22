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Губернатор пообещал проводить в Ростове планерки в автобусах без кондиционеров

За неделю в Ростове проверили 198 автобусов, часть машин работали без кондиционеров.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Ростовской области обсудили ситуацию с кондиционерами в автобусах. После совещания комментарий опубликовал губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона отметил, что информация в докладах и реальные жалобы пассажиров расходятся.

В частности, за неделю в Ростове проверили 198 автобусов. В трех случаях машины работали на линиях без кондиционеров, на двенадцати маршрутах системы охлаждения были отключены. Нарушителей уже оштрафовали.

— Будем продолжать проверки и штрафовать. А если понимания не будет, на рейды по проверке транспорта будем приглашать директоров перевозчиков, которые экономят на комфорте пассажиров, и проводить выездные совещания прямо в автобусах без кондиционеров, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

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