ФНС требует с липецкой компании 344 млн рублей

По данным Rusprofile, ООО «Шаг» зарегистрировано в Липецком районе Липецкой области в 2016 году. Основной вид деятельности — производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Андрей Тамбовский. В 2025 году выручка общества составила 391 млн руб., а чистая прибыль — 1,2 млн руб. С 2016 года с компанией было заключено 16 госконтрактов на общую сумму 25 млн руб. К 10 мая у фирмы имелась задолженность перед налоговой на 2,1 млн руб.