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Минута молчания прошла в Новосибирске

В Новосибирске прошли мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня.

Источник: Сиб.фм

Главным событием стала Всероссийская минута молчания. Она прошла в 16:15 по местному времени. На одну минуту в стране приостановили теле- и радиовещание. В городах остановили общественный транспорт и работу предприятий, где это было возможно по технологическим причинам.

Вечером в Новосибирске прошёл концерт-реквием у Монумента Славы. Одним из центральных моментов стала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Её впервые исполнили под открытым небом. В концерте участвовал сводный оркестр Новосибирской филармонии и НОВАТа.

В течение дня жители города возлагали цветы к мемориалам. Они участвовали в памятных акциях и присоединялись к всероссийским инициативам, посвящённым началу Великой Отечественной войны.