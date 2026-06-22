Минута молчания прошла в Новосибирске

Главным событием стала Всероссийская минута молчания. Она прошла в 16:15 по местному времени. На одну минуту в стране приостановили теле- и радиовещание. В городах остановили общественный транспорт и работу предприятий, где это было возможно по технологическим причинам.
Вечером в Новосибирске прошёл концерт-реквием у Монумента Славы. Одним из центральных моментов стала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Её впервые исполнили под открытым небом. В концерте участвовал сводный оркестр Новосибирской филармонии и НОВАТа.
В течение дня жители города возлагали цветы к мемориалам. Они участвовали в памятных акциях и присоединялись к всероссийским инициативам, посвящённым началу Великой Отечественной войны.