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Украинские переселенцы в Крыму почтили память погибших в годы ВОВ

Переселенцы с Украины почтили в Крыму память погибших в годы войны.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Украинские переселенцы в Крыму почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятнику народному ополчению, сообщил РИА Новости руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко.

Акция приурочена ко Дню памяти и скорби.

«Переселенцы сегодня собрались вместе, чтобы почтить память защитников Отечества. Историческая правда о Великой Отечественной войне должна оставаться неприкосновенной, несмотря на политические изменения и разные интерпретации прошлого», — сказал Бондаренко.

По его словам, важно помнить и чтить дату начала войны 22 июня, чтобы сохранить уроки истории и уважение к подвигу тех, кто сражался за мир и свободу.

Переселенцы возложили цветы к памятнику народного ополчения всех времен в Симферополе.

В России 22 июня ежегодно отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны — началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.

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