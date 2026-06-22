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Американский самолет-разведчик ARTEMIS II провел полет у берегов Крыма

Американский разведывательный самолет ARTEMIS II был замечен при выполнении патрулирования вблизи Крымского полуострова. Согласно данным Flightradar24, борт поднялся из Констанцы и совершил несколько кругов над морем. Данный тип воздушного судна предназначен для дальнего перехвата и расшифровки данных, а всего построено две такие машины.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Над акваторией Черного моря к югу от Крымского полуострова зафиксирован полет американского военного самолета-разведчика, выполнявшего многочасовое патрулирование.

Согласно данным сервиса мониторинга полетов Flightradar24, переоборудованный борт Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II поднялся в воздух из румынского города Констанца около 08:45 по московскому времени. Самолет приблизился к берегам Грузии на расстояние около 140 километров, после чего развернулся и продолжил курсировать по заданной траектории, совершив к 16:05 мск не менее четырех кругов.

По информации из открытых источников, данный тип воздушного судна представляет собой глубокую военную модификацию гражданского бизнес-джета, созданную американской компанией Leidos по заказу Пентагона. Всего для нужд радиолокационной разведки было построено две таких машины (вторая выпущена в конце 2022 года) — обе они предназначены для дальнего перехвата, фиксации и расшифровки данных.

Ранее аналогичный разведывательный самолет ARTEMIS II был замечен за выполнением аналогичных задач в районе Калининградской области.

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