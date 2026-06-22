Американский самолет-разведчик ARTEMIS II провел полет у берегов Крыма

Согласно данным сервиса мониторинга полетов Flightradar24, переоборудованный борт Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II поднялся в воздух из румынского города Констанца около 08:45 по московскому времени. Самолет приблизился к берегам Грузии на расстояние около 140 километров, после чего развернулся и продолжил курсировать по заданной траектории, совершив к 16:05 мск не менее четырех кругов.