«Билеты пытаются перепродавать на маркетплейсах»: Беспрозванных — о контроле за регистрацией на юбилейные концерты

«Имеется в виду и старшее поколение, и молодое, — отметил Алексей Беспрозванных. — Это и “Движение первых”, и “Молодая гвардия”. Ребята, которые вносят значимый вклад, активные жители ваших муниципалитетов, поэтому исключительно вот так. Не среди своих. Мы списки все будем смотреть. Это касается и города Калининграда, и каждого муниципалитета. Не будет так, что мы отдали вам сто билетов — и вы там кому хотите распространяете. Нет, всё будет посписочно. С сегодняшнего дня мы эту квоту вам отдадим. Но будем смотреть, кто эти люди и почему они получили эти билеты. Это очень важно, поскольку количество билетов ограничено, а количество желающих большое».