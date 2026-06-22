Общественный транспорт в Севастополе будет работать до 10 часов вечера

На заседании правительства Севастополя обсудили ключевые вопросы, связанные с жизнью города в текущих условиях, сообщил губернатор Михаил Развожаев в соцсетях.
По его словам, изначально было решено, что автобусы и троллейбусы будут ходить до 21:00. Однако для тех, кто работает допоздна, и жителей отдаленных районов это создало бы проблемы. От жителей города поступило много обращений с просьбой изменить график.
Поэтому работу общественного транспорта продлили до 22:00.
Развожаев поручил подчиненным обсудить с владельцами частных компаний возможность изменить график работы сотрудников так, чтобы тот совпадал с расписанием общественного транспорта.
Ранее для экономии топлива в Севастополе 22 и 23 июня отменили его продажу. Заправка будет доступна только для транспорта специальных служб, которые обеспечивают жизнедеятельность города.