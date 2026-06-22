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Общественный транспорт в Севастополе будет работать до 10 часов вечера

Губернатор Севастополя продлил время работы общественного транспорта.

На заседании правительства Севастополя обсудили ключевые вопросы, связанные с жизнью города в текущих условиях, сообщил губернатор Михаил Развожаев в соцсетях.

По его словам, изначально было решено, что автобусы и троллейбусы будут ходить до 21:00. Однако для тех, кто работает допоздна, и жителей отдаленных районов это создало бы проблемы. От жителей города поступило много обращений с просьбой изменить график.

Поэтому работу общественного транспорта продлили до 22:00.

Развожаев поручил подчиненным обсудить с владельцами частных компаний возможность изменить график работы сотрудников так, чтобы тот совпадал с расписанием общественного транспорта.

Ранее для экономии топлива в Севастополе 22 и 23 июня отменили его продажу. Заправка будет доступна только для транспорта специальных служб, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

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