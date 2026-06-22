Охрана стадиона «Волгоград Арена» обойдется в 12 млн на полгода

Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» ищет ЧОП, который возьмется за охрану и обеспечение безопасности стадиона. Заплатить за эти услуги готовы 12,1 миллиона рублей за полгода.
Согласно документам аукциона, пойдут на охрану волгоградского стадиона бюджетные и внебюджетные средства. ЧОП ищут на шесть месяцев — с 1 августа 2026 по 31 января 2027 года.
У охранного предприятия должна быть действующая лицензия. В перечне услуг — защита жизни и здоровья посетителей, обеспечение порядка на матчах и прочих мероприятиях, а также охрана объектов и обеспечение пропускного режима.