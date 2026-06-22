Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Охрана стадиона «Волгоград Арена» обойдется в 12 млн на полгода

В Волгограде ищут ЧОП для охраны стадиона.

Источник: Комсомольская правда

Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» ищет ЧОП, который возьмется за охрану и обеспечение безопасности стадиона. Заплатить за эти услуги готовы 12,1 миллиона рублей за полгода.

Согласно документам аукциона, пойдут на охрану волгоградского стадиона бюджетные и внебюджетные средства. ЧОП ищут на шесть месяцев — с 1 августа 2026 по 31 января 2027 года.

У охранного предприятия должна быть действующая лицензия. В перечне услуг — защита жизни и здоровья посетителей, обеспечение порядка на матчах и прочих мероприятиях, а также охрана объектов и обеспечение пропускного режима.